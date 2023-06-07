Пользуетесь Google Chrome? Обновитесь — новый апдейт браузера закрыл в нём серьёзную уязвимость

Уязвимость, известная как CVE-2023-3079, существует в версиях Chrome до 114.0.5735.110 и может позволить злоумышленникам потенциально эксплуатировать ошибку через специально созданную HTML-страницу.

Это уже третья уязвимость нулевого дня, обнаруженная и исправленная Google в 2023 году, и вторая, связанная с движком Chrome JavaScript V8. Уязвимость получила «высокий» рейтинг опасности, но Google, чтобы минимизировать риски для миллиардов пользователей своего браузера по всему миру, пока не раскрывает подробной технической информации о проблеме.

По словам Клемана Лесиня из группы анализа угроз Google, уязвимость уже известна злоумышленникам и используется ими. Поэтому он также настоятельно рекомендовал обновить Chrome до последней версии как можно скорее.