Помните Magnit Pay? Компания объявила о его закрытии уже 27 марта

Помните Magnit Pay? Компания объявила о его закрытии уже 27 мартаПотратить деньги со счёта необходимо до этой даты
Российский ритейлер Магнит объявил о закрытии услуги виртуальных карт Magnit Pay. Произойдёт это уже совсем скоро — 27 марта.
Фото: Магнит
Компания попросила клиентов потратить или снять все оставшиеся средства до этой даты. Сделать это можно в магазинах Магнит, оплачивая покупки с помощью QR-кодов, либо оплатив интернет, сотовую связь или транспортные карты.
Клиенты также могут покупать товары в интернет-магазине или выводить средства на карту любого банка.
Напомним, что сервис Magnit Pay был запущен в декабре 2020 года в партнёрстве с банком ВТБ. Изначально это была виртуальная карта в приложении Магнит для бесконтактной оплаты в магазинах ритейлера.
Позже были добавлены такие функции, как оплата различных услуг, а также пополнение транспортных карт Тройка и Стрелка, а также оплата по QR-коду в магазинах сети.