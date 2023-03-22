Помните Magnit Pay? Компания объявила о его закрытии уже 27 марта

Компания попросила клиентов потратить или снять все оставшиеся средства до этой даты. Сделать это можно в магазинах Магнит, оплачивая покупки с помощью QR-кодов, либо оплатив интернет, сотовую связь или транспортные карты.

Клиенты также могут покупать товары в интернет-магазине или выводить средства на карту любого банка.

Напомним, что сервис Magnit Pay был запущен в декабре 2020 года в партнёрстве с банком ВТБ. Изначально это была виртуальная карта в приложении Магнит для бесконтактной оплаты в магазинах ритейлера.

Позже были добавлены такие функции, как оплата различных услуг, а также пополнение транспортных карт Тройка и Стрелка, а также оплата по QR-коду в магазинах сети.