Помните мессенджер Viber? В нем появился ИИ, для пересказа истории чатов

Опубликовано 12 апреля 2024, 08:57
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Помните мессенджер Viber? В нем появился ИИ, для пересказа истории чатовПолезная, так-то, функция
Мессенджер Viber внедряет передовые технологии – теперь в нем доступна функция пересказа переписок в групповых чатах на основе искусственного интеллекта.
Это особенно актуально, когда диалог развивается очень быстро, и прочитать сотни сообщений становится нереально.
Новая функция AI Chat Summary от Viber использует технологию OpenAI для анализа и краткого изложения пропущенных сообщений.
ИИ способен выделить самое важное из диалога и представить его в виде списка тезисов, включающих ключевые решения, планы действий и прочие важные моменты.
Чтобы воспользоваться функцией, достаточно открыть групповой чат с непрочитанными сообщениями – вам предложат сформировать краткий пересказ.
На данный момент AI Chat Summary доступен пользователям в США, Украине, Японии, Болгарии, Польше и на Филиппинах, поддерживая более 50 языков. Вскоре компания планирует расширить географию.