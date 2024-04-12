Помните мессенджер Viber? В нем появился ИИ, для пересказа истории чатов

Это особенно актуально, когда диалог развивается очень быстро, и прочитать сотни сообщений становится нереально.

Новая функция AI Chat Summary от Viber использует технологию OpenAI для анализа и краткого изложения пропущенных сообщений.

ИИ способен выделить самое важное из диалога и представить его в виде списка тезисов, включающих ключевые решения, планы действий и прочие важные моменты.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно открыть групповой чат с непрочитанными сообщениями – вам предложат сформировать краткий пересказ.

На данный момент AI Chat Summary доступен пользователям в США, Украине, Японии, Болгарии, Польше и на Филиппинах, поддерживая более 50 языков. Вскоре компания планирует расширить географию.