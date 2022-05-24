Поможет ли закрытая камера защититься от слежки через компьютер

По его мнению, для такой атаки нужны серьёзные основания. Например, когда человек работает с секретной информацией. В противном случае риск такой атаки стремится к нулю.

При этом у некоторых пользователей возникают опасения, что за ними могут следить посредством веб-камеры. В этом случае камеру лучше закрыть физически.

Также эксперт объяснил, что иногда доступ к камере хакеры могут получить при удалённом использовании компьютера. Это становится видно, когда компьютер «сам» выполняет действия, возможные только в ручном режиме.

Геллер объяснил, что в этом случае выключение компьютера не поможет. У злоумышленника уже есть доступ к системе и необходимое ПО для этого. Он тут же получит доступ при очередном включении компьютера.

«Если психологически дискомфортно, то лучше камеру закрыть. Но в целом если вы не работаете с секретной информацией, живёте обычной жизнью, то вы мало кого заинтересуете, вероятность взлома стремится к нулю. Крупным сервисам, которые мы используем, не нужна ваша камера, и они не хранят видео. Это должен быть целенаправленный взлом камеры. Это не очень сложно — на уровне добавить человеку вирус в ПК, украсть пароль от соцсети. Задача для заурядного хакера, как и найти ПО для этого», — объяснил эксперт, что делать с камерой в случае опасения слежки.