Популярное Android-приложения начало шпионить спустя год после появления в магазине Google Play

Популярное Android-приложения начало шпионить спустя год после появления в магазине Google PlayНа момент удаления, его скачали около 50 000 раз
Популярное приложение для записи экрана на Android, набравшее десятки тысяч загрузок из магазина Google Play, оказалось шпионским.
Оно следило за установившими его пользователями, в том числе подслушивала за ними через микрофон и крала другие документы с телефона.
Исследование компании ESET показало, что Android-приложение «iRecorder - Screen Recorder» внедрило вредоносный код в качестве обновления приложения почти через год после его первого появления в Google Play.
По словам ESET, этот код позволял приложению тайно загружать по одной минуте звука с микрофона устройства каждые 15 минут, а также извлекать документы, веб-страницы и медиафайлы со смартфона пользователя.
Отметим, что на данный момент приложение уже удалили из магазина и если вы установили его ранее, вам следует удалить его с вашего устройства.