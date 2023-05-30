Популярное Android-приложения начало шпионить спустя год после появления в магазине Google Play

Оно следило за установившими его пользователями, в том числе подслушивала за ними через микрофон и крала другие документы с телефона.

Исследование компании ESET показало, что Android-приложение «iRecorder - Screen Recorder» внедрило вредоносный код в качестве обновления приложения почти через год после его первого появления в Google Play.

По словам ESET, этот код позволял приложению тайно загружать по одной минуте звука с микрофона устройства каждые 15 минут, а также извлекать документы, веб-страницы и медиафайлы со смартфона пользователя.

Отметим, что на данный момент приложение уже удалили из магазина и если вы установили его ранее, вам следует удалить его с вашего устройства.