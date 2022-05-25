Популярное приложение для видеосвязи Zoom оказалось уязвимо перед хакерами

Сегодня в 16:35
1 мин.
Популярное приложение для видеосвязи Zoom оказалось уязвимо перед хакерамиВыяснил эксперт по безопасности
Эксперт по безопасности подразделения Google Project Zero Иван Фретрик обнаружил в сервисе для видеосвязи Zoom 4 уязвимости, которые позволяют злоумышленнику отправить жертве вредоносные сообщения, замаскировав их под отправку с легитимного сервера.
Специалист классифицировал уязвимости по некорректному парсингу XML в клиенте Zoom, некорректно ограниченных cookies сессии, даунгрейду пакетов обновлений в клиенте Zoom для Windows и недостаточной валидации хоста при переключении сервера.
Отмечается, что наименее опасная «дыра» в безопасности приложения получила 5,9 баллов, а самая опасная — 8,1 балл. Благодаря им хакер может добиться даже подключения Zoom к вредоносному серверу и загрузки потенциально опасного обновления.
Пользователям рекомендуется обновить Zoom до версии 5.10.0, чтобы снизить риски эксплуатации выявленных багов.