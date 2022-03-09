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Популярное приложение для знакомств Badoo уйдёт из России

Прощаться не будем
Вслед за многими другими компаниями и платформами, из России решила уйти и Bumble Inc. Ей, помимо всего прочего, принадлежит популярный сервис знакомств Badoo.
Популярное приложение для знакомств Badoo уйдёт из России

Представители компании уже объявили, что планируют удалить все свои приложения из App Store и Google Play в России и Белоруссии. О намерении было объявлено в рамках отчёта за 2021 год. Там же стало известно, что совокупный доход проектов корпорации в России, Украине и Белоруссии составил около 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc в 2021 году.

Более того, все три страны принесли менее 0,1% дохода от приложения Bumble.

Напомним, что ранее, в марте, глава Airbnb Брайан Чески сообщил о временной приостановке работы сервиса в России и Белоруссии. Причиной принятия такого решения он назвал санкции США против российских финансовых институтов. Из-за этого работа площадки на территории двух стран стала практически невозможной.

Источник: Lenta.ru
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