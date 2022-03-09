Популярное приложение для знакомств Badoo уйдёт из России

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Популярное приложение для знакомств Badoo уйдёт из РоссииПрощаться не будем
Вслед за многими другими компаниями и платформами, из России решила уйти и Bumble Inc. Ей, помимо всего прочего, принадлежит популярный сервис знакомств Badoo.
Представители компании уже объявили, что планируют удалить все свои приложения из App Store и Google Play в России и Белоруссии. О намерении было объявлено в рамках отчёта за 2021 год. Там же стало известно, что совокупный доход проектов корпорации в России, Украине и Белоруссии составил около 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc в 2021 году.
Более того, все три страны принесли менее 0,1% дохода от приложения Bumble.
Напомним, что ранее, в марте, глава Airbnb Брайан Чески сообщил о временной приостановке работы сервиса в России и Белоруссии. Причиной принятия такого решения он назвал санкции США против российских финансовых институтов. Из-за этого работа площадки на территории двух стран стала практически невозможной.
Источник: Lenta.ru