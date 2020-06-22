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Популярное приложение Snapchat научили определять породы собак и виды растений
Нововведение станет доступным в конце текущего года
Напомним, что на протяжении последних нескольких лет разработчики Snapchat внедряют в приложение опции дополненной реальности. Вот и сейчас стало известно о расширении функционала популярного приложения, благодаря которому Snapchat научилось определять породы собак и виды растений.
Так, приложение сможет не только искать в интернете ссылки на товары, а также решать математические задачи, но и обеспечит пользователей определением породы собак, а также видов растений с помощью сканирования. Кроме того, в приложении можно будет узнавать данные о продуктах питания.
Известно, что нововведение будет доступно для пользователей популярного приложения уже в конце текущего года. Также представители Snapchat анонсировали обновленную “панель действий” для удобной навигации в программе, дополнения к играм и опций, разработанных для организаторов событий.