Популярное среди сторонников Трампа приложение удалили из App Store из-за опасного контента

По словам представителей Apple, в онлайн-магазине App Store не должно быть угроз насилия и незаконной деятельности. В компании также отметили, что принятые Parler меры были недостаточными для того, чтобы ограничить угрозу безопасности людей, ввиду чего и было принято решение удалить приложение из App Store.