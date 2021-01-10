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Популярное среди сторонников Трампа приложение удалили из App Store из-за опасного контента
Вслед за блокировкой программы в Google Play
Вчера стало известно о том, что приложение Parler, которое пользуется спросом у сторонников действующего президента США Дональда Трампа, было заблокировано Google. Компания обосновала свое решение тем, что в приложении начали распространяться призывы к насилию. Сегодня такое решение приняла и другая крупная американская компания - Apple.
По словам представителей Apple, в онлайн-магазине App Store не должно быть угроз насилия и незаконной деятельности. В компании также отметили, что принятые Parler меры были недостаточными для того, чтобы ограничить угрозу безопасности людей, ввиду чего и было принято решение удалить приложение из App Store.
Приложение будет удалено из App Store до тех пор, пока мы не получим обновление, соответствующее рекомендациям App Store Review Guidelines, и вы не продемонстрируете свою способность эффективно модерировать и фильтровать опасный и вредоносный контент в вашем сервисе
Что интересно, после блокировки Дональда Трампа в Twitter, популярность Parler резко выросла, что позволило программе занять первое место в App Store.