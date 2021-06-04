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Популярную соцсеть TikTok хотят оштрафовать на 1,4 миллиарда евро за недостаточную защиту детейПод это дело даже собрали коллективный иск от 64 тыс человек
Чем больше популярность TikTok, тем больше проблем притягивает к себе сервис. Не успели утихнуть страсти, связанные с его запретом в США, как появилась новая проблема.
Фонд маркетинговых исследований (SOMI) подал коллективный иск в суд Амстердама против TikTok, сообщает DW. Он, представляя более 64 тыс родителей из разных стран Европы, обвинил соцсеть в распространении опасного для детей контента.
Также в числе претензий значится недостаточная защита конфиденциальных данных несовершеннолетних пользователей и сбор большего числа их данных, чем требуется.
В общей сложности фонд просит у суда взыскать с китайской платформы 1,4 млрд евро. При этом представители SOMI отметили, что в TikTok публикуется немало опасного для жизни контента. ]из-за него, по данным компании, уже погибло несколько детей по всему миру.