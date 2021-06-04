Фонд маркетинговых исследований (SOMI) подал коллективный иск в суд Амстердама против TikTok, сообщает DW. Он, представляя более 64 тыс родителей из разных стран Европы, обвинил соцсеть в распространении опасного для детей контента.

Также в числе претензий значится недостаточная защита конфиденциальных данных несовершеннолетних пользователей и сбор большего числа их данных, чем требуется.

В общей сложности фонд просит у суда взыскать с китайской платформы 1,4 млрд евро. При этом представители SOMI отметили, что в TikTok публикуется немало опасного для жизни контента. ]из-за него, по данным компании, уже погибло несколько детей по всему миру.