Популярный бесплатный антивирус обвинили в слежке за пользователями

В связи с этим, к слову, некоторые инструменты, разработанные Avast, в конечном итоге были отмечены как "шпионское”, то есть как тот самый тип программ, от которых Avast должен защищать пользователей. Такие крупные разработчики браузеров как Mozilla и Opera не могли остаться в стороне от случившегося, в связи с чем были вынуждены удалить подобные инструменты Avast из своих магазинов расширений еще в начале этого месяца. По словам же компании, занимающейся разработкой защитного ПО, она все еще продолжает обсуждение с Mozilla касательно возврата своих продуктов на онлайн-полки.

При этом глава компании также заявил, что антивирус Avast не собирает персонализированную информацию: ”Таким образом, мы никоим образом не позволяем рекламодателям или любым другим третьим лицам получить доступ через Avast к данным какого-то определенного конкретного человека”.