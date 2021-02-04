Популярный эмулятор Android заразили новым вирусом

Для того, чтобы заразить свой эмулятор, достаточно лишь обновить его через интернет. В связи с этим эксперты предлагают пользователям не обновлять NoxPlayer, а дождаться заявлений об устранении угрозы от компании-разработчика.

NoxPlayer является разработкой гонконгской компании BigNox. На сегодняшний день число пользователей эмулятора превышает 150 млн человек.