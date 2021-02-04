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Сегодня в 17:02

Популярный эмулятор Android заразили новым вирусом

Все, кто пользуется NoxPlayer — не обновляйтесь в ближайшее время!
Американская компания ESET открыла новую хакерскую кампанию. Оказалось, что злоумышленники заразили популярный Android-эмулятор NoxPlayer опасным трояном.

Специалисты по кибербезопасности заявили, что в программу «внедрили» сразу три вида вредоносного ПО. Все они так или иначе связаны со шпионажем за пользователями эмулятора, пишет ТН.

У нас есть достаточно доказательств, чтобы утверждать: инфраструктура разработчика BigNox была взломана для размещения вирусного ПО, также мог быть скомпрометирован интерфейс программирования приложения (API). Программа обновления BigNox загружала дополнительные данные с серверов под контролем злоумышленников.

ESET

Для того, чтобы заразить свой эмулятор, достаточно лишь обновить его через интернет. В связи с этим эксперты предлагают пользователям не обновлять NoxPlayer, а дождаться заявлений об устранении угрозы от компании-разработчика.

NoxPlayer является разработкой гонконгской компании BigNox. На сегодняшний день число пользователей эмулятора превышает 150 млн человек.