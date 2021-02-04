Популярный эмулятор Android заразили новым вирусом
Специалисты по кибербезопасности заявили, что в программу «внедрили» сразу три вида вредоносного ПО. Все они так или иначе связаны со шпионажем за пользователями эмулятора, пишет ТН.
У нас есть достаточно доказательств, чтобы утверждать: инфраструктура разработчика BigNox была взломана для размещения вирусного ПО, также мог быть скомпрометирован интерфейс программирования приложения (API). Программа обновления BigNox загружала дополнительные данные с серверов под контролем злоумышленников.
Для того, чтобы заразить свой эмулятор, достаточно лишь обновить его через интернет. В связи с этим эксперты предлагают пользователям не обновлять NoxPlayer, а дождаться заявлений об устранении угрозы от компании-разработчика.
NoxPlayer является разработкой гонконгской компании BigNox. На сегодняшний день число пользователей эмулятора превышает 150 млн человек.