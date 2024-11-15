Популярный переводчик DeepL запустил голосовой перевод в реальном времени

Основатель стартапа DeepL Ярек Кутыловски на конференции по ИИ-технологиям заявил, что благодаря новой функции два собеседника, говорящие на разных языках, смогут получать перевод в реальном времени. Переводчик будет «слышать» голоса собеседников и выдавать перевод на экране «зеркала» — в приложении на каком-либо устройстве, чтобы текст видели все участники беседы.

Второй вариант — субтитры для видеоконференций. Для этого DeepL Voice интегрирован с сервисом Microsoft Teams. По словам разработчиков, DeepL расширит интеграцию и на другие популярные платформы для видеоконференций — Zoom и Google Meet.

Как отмечает издание TechCrunch, видеоконференции и совещания — вероятные сферы применения DeepL Voice, но, по словам Кутыловски, ещё одним важным направлением компания считает сферу обслуживания, где работники, например, ресторанов смогут использовать сервис для более удобного общения с клиентами, не говорящими на местном языке.

DeepL Voice поддерживает английский, немецкий, русский, японский, корейский, шведский, голландский, французский, турецкий, польский, португальский, испанский и итальянский языки. Переведённые субтитры доступны на всех 33 языках, которые в настоящее время поддерживает DeepL Translator.