Популярный сервис обмена короткими видео TikTok запретил детям публиковать ролики

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала популярный китайский сервис обмена короткими видео TikTok на 5,7 миллиона долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в Интернете.

Регулятор обвинил TikTok в том, что сервис не только собирает персональную информацию о пользователях младше 13 лет без разрешения родителей, но и держит их профиле в публичном доступе, а также позволяет находить пользователей, невзирая на их возраст, в радиусе 80 километров.

Теперь команда сервиса должна заплатить штраф и удалить все ролики, созданные пользователями младше 13 лет. Администрация уже предприняла ряд мер. Так, в новом обновлённом приложении пользователи 12 лет и младше больше не могут публиковать видео и делиться ими, только «лайкать» и смотреть клипы других пользователей.