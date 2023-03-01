Пора обновить приложение: Wildberries снимет с поддержки старые версии

21:37, 01 марта 2023
1 мин.
Пора обновить приложение: Wildberries снимет с поддержки старые версииОднако, пользоваться можно и без обновлений
Интернет-магазин Wildberries предупредил пользователей о необходимости обновления устаревших версий приложения для iOS и Android, чтобы не произошло сбоев при покупках.
Фото: Thehindubusinessline.com
При этом компания заверила пользователей, что беспокоиться не о чем — приложение продолжит работать даже без обновлений.
Отмечается, что последняя версия для iOS — 5.8.4, была выпущена в конце февраля. Для Android последняя версия — 5.0.0000, обновление вышло 21 февраля.
Приложение работает в стандартном режиме. Даже если не обновитесь, то оно продолжит работу. Каждую неделю идут рутинные обновления.
Пресс-служба Wildberries