Приложения
21:37, 01 марта 2023
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Пора обновить приложение: Wildberries снимет с поддержки старые версии

Однако, пользоваться можно и без обновлений

Интернет-магазин Wildberries предупредил пользователей о необходимости обновления устаревших версий приложения для iOS и Android, чтобы не произошло сбоев при покупках.

Пора обновить приложение: Wildberries снимет с поддержки старые версии

Фото: Thehindubusinessline.com

При этом компания заверила пользователей, что беспокоиться не о чем — приложение продолжит работать даже без обновлений.

Отмечается, что последняя версия для iOS — 5.8.4, была выпущена в конце февраля. Для Android последняя версия — 5.0.0000, обновление вышло 21 февраля.

Приложение работает в стандартном режиме. Даже если не обновитесь, то оно продолжит работу. Каждую неделю идут рутинные обновления.

Пресс-служба Wildberries
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