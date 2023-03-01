Пора обновить приложение: Wildberries снимет с поддержки старые версии

При этом компания заверила пользователей, что беспокоиться не о чем — приложение продолжит работать даже без обновлений.

Отмечается, что последняя версия для iOS — 5.8.4, была выпущена в конце февраля. Для Android последняя версия — 5.0.0000, обновление вышло 21 февраля.