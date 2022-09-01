Портал «Госуслуги» может стать аналогом паспорта в смартфоне

Но использование такого сервиса не будет обязательным. К тому же это решение не может заменить основной документ — паспорт.

Применение сервиса может быть удобно для подтверждения права бесплатного проезда, в магазинах для подтверждения возраста или получения скидки, при посещении мероприятий с ограничениями на вход, а также для входа в офисные центры с пропускной системой.

«При этом цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным», — отметили в Минцифры.