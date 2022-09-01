Портал «Госуслуги» может стать аналогом паспорта в смартфоне

Сегодня в 20:54
1 мин.
Портал «Госуслуги» может стать аналогом паспорта в смартфонеНо если такой сервис появится, пользоваться им будет необязательно
Минцифры России предложило создать в структуре портала «Госуслуги» сервис для идентификации и подтверждения личности россиян.
Но использование такого сервиса не будет обязательным. К тому же это решение не может заменить основной документ — паспорт.
Применение сервиса может быть удобно для подтверждения права бесплатного проезда, в магазинах для подтверждения возраста или получения скидки, при посещении мероприятий с ограничениями на вход, а также для входа в офисные центры с пропускной системой.
«При этом цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным», — отметили в Минцифры.