После критики Apple в iOS 26 появились различные варианты дизайна браузера Safari

Варианты дизайна включают компактный, нижний и верхний вид, последние два уже доступны в текущей iOS 18. В целом дизайн в iOS 26 остался прежним, так как используются актуальные макеты, но концепция всё же претерпела изменения в соответствии с Liquid Glass.

Нижние и верхние вкладки работают, как и панели вкладок Safari в iOS 18. Режим «Компактный» скрывает настройки общего доступа, закладок и вкладок за кнопкой с тремя точками слева от строки URL. Liquid Glass объединяет строку URL и кнопки с фоном веб-страницы независимо от выбранного пользователем макета. Эффект одинаков как в светлом, так и в тёмном режиме, а цвет строки определяется содержимым веб-страницы.

Критика Apple по поводу нового дизайна началась ещё в iOS 15, из-за того, что дизайн был внесён без учёта пожелания пользователей, но после негативного отклика во время бета-тестирования вендор вернул возможность выбора оформления. Теперь в iOS 26 Apple учла весь предыдущий опыт, предоставив пользователям больше вариантов дизайна, включая унифицированный вид и иконки в виде стекла для приложения «Телефон».