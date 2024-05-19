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Приложения
Опубликовано 19 мая 2024, 17:15
1 мин.

После критики пользователей в Google Сообщения вернулась одна текстовая строка

Пользователи не приняли изменения
Разработчики приложения Google Сообщений в апреле снова изменили дизайн текстового поля в приложении. Причиной послужили неоднозначные отзывы пользователей сращу после обновления, а накануне Google начала собирать новые отзывы и получила немало жёсткой критики.
После критики пользователей в Google Сообщения вернулась одна текстовая строка

© 9to5Google.com

До этого в январе Google ввела двустрочный дизайн. Одно поле было выровнено по левому краю и контрастировало с выровненными по правому краю всплывающими сообщениями. Но в итоге двустрочный дизайн был заменён привычным однострочным. Пользователи говорили, что не принимают новшество и ссылались на чувство дезориентации и менее эффективное использование экранного пространства.

Теперь же, при «однострочном подходе», постоянно видны только кнопка эмодзи и кнопка «+», по нажатии которой раскрываются дополнительные функции. Google видит в этом минимализме более «чистый» пользовательский опыт.

Источник:Gizchina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
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#приложение
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#функции
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#текст
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#дизайн