После критики пользователей в Google Сообщения вернулась одна текстовая строка

До этого в январе Google ввела двустрочный дизайн. Одно поле было выровнено по левому краю и контрастировало с выровненными по правому краю всплывающими сообщениями. Но в итоге двустрочный дизайн был заменён привычным однострочным. Пользователи говорили, что не принимают новшество и ссылались на чувство дезориентации и менее эффективное использование экранного пространства.

Теперь же, при «однострочном подходе», постоянно видны только кнопка эмодзи и кнопка «+», по нажатии которой раскрываются дополнительные функции. Google видит в этом минимализме более «чистый» пользовательский опыт.