После критики пользователей в Google Сообщения вернулась одна текстовая строка

Опубликовано 19 мая 2024, 17:15
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После критики пользователей в Google Сообщения вернулась одна текстовая строкаПользователи не приняли изменения
Разработчики приложения Google Сообщений в апреле снова изменили дизайн текстового поля в приложении. Причиной послужили неоднозначные отзывы пользователей сращу после обновления, а накануне Google начала собирать новые отзывы и получила немало жёсткой критики.
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До этого в январе Google ввела двустрочный дизайн. Одно поле было выровнено по левому краю и контрастировало с выровненными по правому краю всплывающими сообщениями. Но в итоге двустрочный дизайн был заменён привычным однострочным. Пользователи говорили, что не принимают новшество и ссылались на чувство дезориентации и менее эффективное использование экранного пространства.
Теперь же, при «однострочном подходе», постоянно видны только кнопка эмодзи и кнопка «+», по нажатии которой раскрываются дополнительные функции. Google видит в этом минимализме более «чистый» пользовательский опыт.