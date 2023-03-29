После обновления Twitter пользователи перестали видеть, кому отвечают на сообщения

Возможно, это ошибка, но от соцсети комментариев пока не последовало. А журналисты, едко критикующие Илона Маска за его политику, говорят, что теперь Twitter — «череда сообщений вне контекста».

В потоке переписки немудрено быстро запутаться, потому что нажав на твит с ответами, их будет видно, но они не будут иметь очевидной связи с родительским твитом. Ответы на твиты, как и раньше, будут отображаться на вкладке «Уведомления», но будут выглядеть как сообщения, которые могли оказаться там случайно.