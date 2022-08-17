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После обновления Windows 11 появилась ошибка, которая внезапно завершает установку и приводит к сбою компьютера

Microsoft пока никак это не прокомментировала
После очередного обновления безопасности KB5016629 многие владельцы Windows 11 начали жаловаться на странную ошибку, не имеющую решения.
После обновления Windows 11 появилась ошибка, которая внезапно завершает установку и приводит к сбою компьютера

В процессе установки системы происходит сбой компьютера без какой-либо явной причины. При этом не выводится никаких кодов ошибки.

Один из пользователей всё-таки узнал код ошибки, о чём сообщил на форуме службы поддержки Microsoft. Но отметил, что описания ошибки нет, поэтому не понятно, что она означает и почему происходит.

В Microsoft проблему официально пока не признали и не объяснили, с чем она может быть связана.

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