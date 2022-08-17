После обновления Windows 11 появилась ошибка, которая внезапно завершает установку и приводит к сбою компьютера

В процессе установки системы происходит сбой компьютера без какой-либо явной причины. При этом не выводится никаких кодов ошибки.

Один из пользователей всё-таки узнал код ошибки, о чём сообщил на форуме службы поддержки Microsoft. Но отметил, что описания ошибки нет, поэтому не понятно, что она означает и почему происходит.

В Microsoft проблему официально пока не признали и не объяснили, с чем она может быть связана.