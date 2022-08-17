После обновления Windows 11 появилась ошибка, которая внезапно завершает установку и приводит к сбою компьютера

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После обновления Windows 11 появилась ошибка, которая внезапно завершает установку и приводит к сбою компьютераMicrosoft пока никак это не прокомментировала
После очередного обновления безопасности KB5016629 многие владельцы Windows 11 начали жаловаться на странную ошибку, не имеющую решения.
В процессе установки системы происходит сбой компьютера без какой-либо явной причины. При этом не выводится никаких кодов ошибки.
Один из пользователей всё-таки узнал код ошибки, о чём сообщил на форуме службы поддержки Microsoft. Но отметил, что описания ошибки нет, поэтому не понятно, что она означает и почему происходит.
В Microsoft проблему официально пока не признали и не объяснили, с чем она может быть связана.