После отказа Microsoft от Windows 10 обновлять ОС будет другая компания

Компания будет поддерживать операционную систему в течение пяти лет со дня прекращения поддержки Windows 10 со стороны Microsoft. Патчи можно будет скачать через сервис 0Patch, принадлежащий Acros Security.

Это будут неофициальные и платные обновления безопасности и исправления багов. Стоимость годовой подписки составит 25 евро за одно устройство для частных лиц и малого бизнеса или 35 евро для крупных компаний.

Поддержка Windows 10 и со стороны Acros Security прекратится в 2030 году. Эта компания известна пятилетней поддержкой многих устаревших продуктов Microsoft, таких как Windows 7 и 10, Server 2008, Microsoft Office.

К примеру, в настоящее время Acros Security поддерживает шесть устаревших версий Windows 10, выпуская для них обновления до сборки 22H2. Поддержка этих версий продлится до 2025 года.