Приложения
Опубликовано 29 июня 2024, 19:30
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После отказа Microsoft от Windows 10 обновлять ОС будет другая компания

Но за деньги
Microsoft прекратит официальную поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. После этой даты вендор больше не будет выпускать обновления безопасности и патчи для исправления ошибок. Однако обновления продолжит выпускать европейская компания Acros Security.
После отказа Microsoft от Windows 10 обновлять ОС будет другая компания
© Clint Patterson / Unsplash

Компания будет поддерживать операционную систему в течение пяти лет со дня прекращения поддержки Windows 10 со стороны Microsoft. Патчи можно будет скачать через сервис 0Patch, принадлежащий Acros Security.

Это будут неофициальные и платные обновления безопасности и исправления багов. Стоимость годовой подписки составит 25 евро за одно устройство для частных лиц и малого бизнеса или 35 евро для крупных компаний.

Поддержка Windows 10 и со стороны Acros Security прекратится в 2030 году. Эта компания известна пятилетней поддержкой многих устаревших продуктов Microsoft, таких как Windows 7 и 10, Server 2008, Microsoft Office.

К примеру, в настоящее время Acros Security поддерживает шесть устаревших версий Windows 10, выпуская для них обновления до сборки 22H2. Поддержка этих версий продлится до 2025 года.