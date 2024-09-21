После ожидаемого обновления YouTube на телевизорах станет похож на Netflix

Опубликовано 21 сентября 2024, 00:001 мин.
После ожидаемого обновления YouTube на телевизорах станет похож на NetflixВесь функционал появится в 2025 году
Разработчики YouTube готовят крупное обновление, в результате которого изменится дизайн и функционал ТВ-версии видеохостинга. YouTube станет похож на онлайн-кинотеатры; по слухам, на Netflix.
Будет реализован бесшовный переход от видео к видео, при посещении разных блогерских каналов будет включаться актуальное превью видеороликов, причём авторы контента смогут настраивать эту функцию и сортировать видео по разным категориям, включая сезоны.
А для пользователей будут реализованы возможность подписки на канал во время просмотра контента и создание QR-кодов из ссылок в описании.
Обновлённая версия YouTube для телевизоров выйдет до конца 2024 года, а весь функционал — в начале 2025.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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