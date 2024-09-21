После ожидаемого обновления YouTube на телевизорах станет похож на Netflix

Будет реализован бесшовный переход от видео к видео, при посещении разных блогерских каналов будет включаться актуальное превью видеороликов, причём авторы контента смогут настраивать эту функцию и сортировать видео по разным категориям, включая сезоны.

А для пользователей будут реализованы возможность подписки на канал во время просмотра контента и создание QR-кодов из ссылок в описании.

Обновлённая версия YouTube для телевизоров выйдет до конца 2024 года, а весь функционал — в начале 2025.