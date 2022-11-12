После появления фейковых аккаунтов Twitter временно приостановил платную верификацию

На днях Маск сообщил в своём письме сотрудникам, что платная верификация пока сворачивается из-за напора фейковых аккаунтов и призывал бороться с подобным. Как это будет происходить, неизвестно.

Как отмечается, после введения в Twitter платной подписки на верификацию, стоимость которой составляет $8, в соцсети появился поддельный Джордж Буш-младший, написавший от лица бывшего президента США, что скучает по войне в Ираке. Также в соцсеть пожаловал ненастоящий Дональд Трамп, призвавший голосовать за Джо Байдена и пообещавший ему свою поддержку на выборах. И множество других.

Когда подписка Twitter Blue вернётся в соцсеть, не уточняется.