После принятия новых правил использования iCloud на айфонах начали исчезать заметки

Причина стала понятна после одинакового описания проблемы пользователями. Apple опубликовала новые правила использования облачного хранилища iCloud, которые пользователи должны принять. В момент принятия правил на некоторых устройствах происходит сбой и исчезают все заметки.

Это связано с тем, что учётная запись автоматически выходит из облака, удаляя все заметки. В некоторых случаях всё восстанавливается само собой, но иногда для восстановления заметок нужно переподключиться к iCloud и заново активировать синхронизацию.

Делать это нужно так: зайти в настройки — Пользователь — iCloud — Заметки, а затем следует включить переключатель Синхронизировать этот iPhone.