После юбилейного обновления браузера Chrome перестанут открываться многие сайты

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После юбилейного обновления браузера Chrome перестанут открываться многие сайтыИз-за первых цифр очередной версии браузера
Пользователи Google Chrome не смогут заходить на множество сайтов после обновления браузера до юбилейной, сотой, версии.
Уточняется, что пользователи Chrome не смогут посещать ресурсы, созданные на базе конструктора сайтов Duda. При считывании версии браузера эта платформа будет видеть первые две цифры — не «100», а «10», после чего последует автоматическая блокировка браузера. Конструктор Duda не работает с версиями Chrome ниже 40-й.
Специалисты Google, возможно, нашли решение: текущая версия браузера будет прописываться после первых двух цифр, которые разработчики оставят неизменными.
Источник: 9to5google