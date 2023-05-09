Последнее китайское предупреждение: WhatsApp пообещал уйти из Великобритании из-за нового закона

По словам экспертов компании, эти требования несовместимы с технологией сквозного шифрования, используемой в мессенджере для обеспечения конфиденциальности пользователей.

Новый закон предоставит британскому регулятору в сфере телекоммуникаций возможность контролировать соцсети и другие платформы, требовать от них борьбы с терроризмом и насилием над детьми и штрафовать их за несоблюдение требований.

При этом WhatsApp не может выполнить эти требования, не нарушая своих обещаний о конфиденциальности. В связи с этим руководство мессенджера, вместе с другими компаниями, такими как Signal, подписало открытое письмо, в котором выразило своё недовольство новым законопроектом.

Сообщается, что если закон всё же будет принят, то мессенджер, скорее всего, уйдёт с рынка Великобритании. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт отметил, что 98% пользователей находятся за пределами страны и не хотят, чтобы компания снижала уровень безопасности продукта.