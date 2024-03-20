Последнее обновление iOS 17.4 «сломало» автозамену при наборе текста

Пользователи говорят, что, как только получили обновление, автокоррекция сразу перестала работать, и исправлять опечатки приходится вручную. Каких либо официальных объявлений со стороны Apple не было, но инсайдеры из MacRumors говорят, что вендор уже готовит обновление прошивки 17.4.1 в ближайшие несколько дней. Это обновление с номером версии 21E235 должно принести исправление неработающей автокоррекции.

А пока рекомендуется перезагрузить iPhone, так как это самое простое решение, которое часто помогает устранить небольшие программные сбои. Кроме того, можно попробовать включить и выключить автокоррекцию в настройках клавиатуры. Хотя эти способы не являются постоянными решениями, но могут на время помочь.