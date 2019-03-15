Последнее обновление Windows 10 позволяет зеркально отражать смартфон на компьютере

Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку операционной системы Windows 10, которая расширяет функциональность приложения «Ваш телефон» (Your Phone).

Изначально приложение «Ваш телефон» (Your Phone) стало доступно в Windows 10 и позволяло получить доступ к тексту, в том числе SMS, фотографиям, оповещениям и тому подобному контенту на смартфоне с Android или iOS.

Теперь приложение научилось отображать экран Android-смартфонов в зеркальном режиме. Получается, что на компьютере теперь можно запускать приложения смартфона, получать полный доступ к файлам, и так далее.

На данный момент поддерживаются смартфоны Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+. Впоследствии список поддерживаемых смартфонов будет расширяться и в таком режиме смогут работать смартфоны Android версии 7.0 и выше, а ПК должен поддерживать Bluetooth LE.