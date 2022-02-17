Последователь Навального начал разработку собственной VPN

Как отмечается, у Литреева раньше была компания VeeSecurity OÜ, которая разрабатывала прокси-сервер для обхода блокировки мессенджера Telegram. Сейчас специалист владеет эстонской компанией SolarLabs OÜ и разрабатывает децентрализованную сеть VPN Sentinel.

Её специфика в том, что, как правило, клиенты и сервисы VPN учитывают страну и устройство, с которого пользователь выходил в сеть, Sentinel должна стать более анонимной, не собирать такие данные. К тому же работать эта сеть должна на основании устройств добровольцев, то есть пользователь подключается к случайному узлу. По этому же принципу работают криптовалюты, торрент-трекеры и браузер Tor.

Отмечается, что заблокировать такую VPN не получится. Она не будет зависеть от владельца и серверов.