Появилась новая схема кражи данных у пользователей WhatsApp* — через гифки

По словам эксперта, это тот же фишинг, только в новой форме. Задача злоумышленников — убедить человека перейти по вредоносной ссылке, ведущей на нужный им ресурс или активирующей соответствующий файл. Многие пользователи не заподозрят ничего неладного, поскольку к гифкам привыкли, поэтому не видят никакой угрозы «в очередной картинке».

В связи с этим масштабы проблемы могут быть колоссальными. Чтобы максимально себя обезопасить, стоит недоверчиво относиться к любым гифкам даже от знакомых, если они переслали анимацию из другого источника.

«Многие пользователи уже запомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, особенно от незнакомых людей. Поэтому аферистам приходится изобретать новые способы спрятать ссылку от бдительного получателя. Теперь мошенники рассылают на первый взгляд безобидные анимированные gif-файлы в WhatsApp», — пояснила специалист.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.