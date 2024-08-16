Приложения
Опубликовано 16 августа 2024, 18:45
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Появилась технология для «защиты» фото на iPhone от воздействия ИИ

Чтобы снимки были максимально естественными
Команда разработчиков Lux выпустила специальное обновление для приложения Halide с функцией Process Zero, которая предлагает минимальную обработку фотографий, чтобы снимки соответствовали оригинальной съёмке.
Появилась технология для «защиты» фото на iPhone от воздействия ИИ

© Lux

Halide — популярное приложение для фотосъёмки на iOS. Внедрённая в приложение технология Process Zero использует исходные данные сенсора камеры и предоставляет единственный элемент управления — время экспозиции. Режим не включает HDR и шумоподавление, поэтому фотографии могут иметь зернистый вид.

Но эти ограничения как раз и являются смыслом технологии: фотографии получаются естественными, без малейшего воздействия ИИ, который используется для автоматического улучшения фото.

Команда Lux заявила, что понимает, на какие ограничения приходится идти, и признаёт, что пресловутое «волшебство» фотографии, сделанной на камеру айфона, исчезает при использовании Process Zero.

Приложение также сохраняет цифровой негатив для последующего редактирования. Однако Process Zero сложно пользоваться при ночной съёмке.