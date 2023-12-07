Появились Android-приложения, угрожающие пользователю, взявшему кредит

Разработчиками или заказчиками таких приложений являются финансовые или прочие организации, связанные с кредитами. Когда пользователь, у которого на смартфоне установлена такая программа, берёт кредит или подаёт заявку, приложение начинает человеку буквально угрожать, объясняя, что будет в случае невозврата денег. Может даже связаться с родственниками.

Причём такое приложение может угрожать пользователям, которые случайно установили его на устройство, но никогда не брали кредит.