Появились Android-приложения, угрожающие пользователю, взявшему кредит

22:18, 07 декабря 2023
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Появились Android-приложения, угрожающие пользователю, взявшему кредитМожет даже связаться с родственниками
Специалисты компании по информационной безопасности ESET, которая разрабатывает одноимённый антивирус, рассказали о появлении Android-программ, работающих как «коллекторы», выбивающие долги.
Разработчиками или заказчиками таких приложений являются финансовые или прочие организации, связанные с кредитами. Когда пользователь, у которого на смартфоне установлена такая программа, берёт кредит или подаёт заявку, приложение начинает человеку буквально угрожать, объясняя, что будет в случае невозврата денег. Может даже связаться с родственниками.
Причём такое приложение может угрожать пользователям, которые случайно установили его на устройство, но никогда не брали кредит.
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