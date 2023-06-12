Появились подробности о грядущем обновлении дизайна WhatsApp

Обновлённая кнопка получит квадратную форму со слегка закруглёнными краями, следуя рекомендациям Material Design 3. При этом апдейт также коснётся и кнопок на вкладках вызовов и статуса.

В настоящее время редизайн плавающих кнопок действий находится в стадии разработки и будет представлен бета-тестерам в одном из будущих обновлений.