Приложения
12:17, 12 июня 2023
1 мин.

Появились подробности о грядущем обновлении дизайна WhatsApp

Как минимум, Android-версии приложения сервиса

WhatsApp готовит обновление приложения, которое привнесет несколько изменений и интересных функций.

Первые намёки на редизайн были обнаружены ещё в последних бета-версиях мессенджера для Android. Обновление интерфейса началось с переработки нижней навигационной панели, а затем и переключатели получили новый стиль, соответствующий рекомендациям Material Design 3.

Самым значительным же изменением оказалось изменение внешнего вида плавающей кнопки действий, которая позволяет быстро начать новый чат.

Появились подробности о грядущем обновлении дизайна WhatsApp
Gizmochina

Обновлённая кнопка получит квадратную форму со слегка закруглёнными краями, следуя рекомендациям Material Design 3. При этом апдейт также коснётся и кнопок на вкладках вызовов и статуса.

В настоящее время редизайн плавающих кнопок действий находится в стадии разработки и будет представлен бета-тестерам в одном из будущих обновлений.

Новости партнеров
Новости партнеров