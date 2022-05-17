Появилось отдельное мобильное приложение «VK Мессенджер»

Функционал Мессенджера предоставляет возможность связываться как с друзьями из соцсети, так и с контактами из адресной книги смартфона. Можно создавать групповые чаты на 1000 человек, неограниченные видео- и аудиозвонки, записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, создавать исчезающие сообщения.

Также можно отправлять файлы до 2 ГБ, фото и видео, музыку, стикеры, истории. В приложении можно отправлять данные своей геопозиции, переводить деньги. Если отправить сообщение пользователю, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Важными функциями является возможность скрытия времени последней активности. Можно создавать фантом-чаты, в которых вся переписка будет пропадать через определённое время.

«Мобильный VK Мессенджер поддерживает "тёмную тему" и предоставляет широкие возможности персонализации: можно настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе устанавливать фоны и менять размер шрифта. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов», — рассказали в пресс-службе Вконтакте.