Появилось первое стороннее приложение на Android, которое скачали более 5 млрд раз

Напомним, что недавно компания официально отчиталась о том, что ей удалось добиться значительного увеличения числа как активности пользователей как в ежедневном показателе, так и в месячном — 1,59 и 2,41 млрд человек соответственно. Сейчас же стало известно, что приложение Facebook было скачано более 5 млрд раз в Google Play Store, став таким образом членом отдельной касты приложений, куда на сегодняшний день входят всего семь различных программ и сервисов.

Что интересно, “великолепная семерка” состоит из Google Play Сервисов, YouTube, Google Maps, Поиска Google, Gmail, Google Text-to-Speech и Chrome. Как вы могли заметить, все эти продукты принадлежат самой Google, компании, которая также разрабатывает и мобильную операционную систему Android. Таким образом получается, что творение Марка Цукерберга — первое приложение, которое перешагнуло отметку в 5 млрд скачиваний, не будучи “членом семьи Google”.