Появился новый способ взлома учётной записи WhatsApp

Мошенники обращаются к пользователям WhatsApp и под различными предлогами просят позвонить на 10-значные номера. В частности, речь идёт о номерах, которые начинаются на 67 или 405. Как отмечается, это номера, которые зачастую используют логистические компании.

После этого злоумышленники получат доступ к учётной записи и требуют у жертвы деньги за неразглашение конфиденциальной информации. Каким образом они получают доступ к пользовательским данным, не уточняется.

Эксперты по информационной безопасности советуют включить двухфакторную идентификацию, и создать PIN-код для входа в мессенджер. Это поможет уберечься от подобных хакерских атак.