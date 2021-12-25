Появился простой способ измерить пульс с помощью iPhone

Делается это достаточно просто. Достаточно лишь проскролить вниз главную страницу приложения, после чего открыть раздел «Изучить». Там нужно выбрать пункт «Измерить пульс», после чего положить палец на тыльную камеру и подождать около 30 секунд. За это время Google Fit измерит пульс на основе цвета пальца.

Результат работы приложения сохраняется в приложении. А это значит, что пользователь имеет возможность изучать свой пульс в динамике, рассматривая результаты за разный период.

Отметим, что Google Pixel 6 умеет так же. Делается это тоже через приложение Google Fit.