Появился простой способ измерить пульс с помощью iPhone

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Появился простой способ измерить пульс с помощью iPhoneРаньше этот способ был доступен лишь Android-пользователям
Как стало известно, Google наконец-то добавила в iOS-версию приложения Google Fit долгожданную возможность измерять пульс.
Делается это достаточно просто. Достаточно лишь проскролить вниз главную страницу приложения, после чего открыть раздел «Изучить». Там нужно выбрать пункт «Измерить пульс», после чего положить палец на тыльную камеру и подождать около 30 секунд. За это время Google Fit измерит пульс на основе цвета пальца.
Результат работы приложения сохраняется в приложении. А это значит, что пользователь имеет возможность изучать свой пульс в динамике, рассматривая результаты за разный период.
Отметим, что Google Pixel 6 умеет так же. Делается это тоже через приложение Google Fit.
Источник: 9to5Google