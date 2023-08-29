Появился сайт-переводчик с молодёжного языка на «человеческий»

Ресурс зарубежный, основан на языковой модели gpt-3.5-turbo. На сайте можно перевести язык современных молодых людей, если их общение не понятно. Можно сделать и обратный перевод.

«Несовершенный инструмент искусственного интеллекта, который плохо пытается преобразовать любой заданный текст в сленг поколения Z и наоборот. Пожалуйста, поймите, что этот проект основан на модели gpt-3.5-turbo. Сделан для развлечения и не обязательно представляет какую-либо демографическую группу. Относитесь к этому легкомысленно», — следует из описания на странице перевода.