12:26, 29 августа 2023
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Появился сайт-переводчик с молодёжного языка на «человеческий»Для понимания
В Сети обнаружили сайт Gen Z Translator, предназначенный для перевода языка поколения Z на и внятный.
© Studio M64
Ресурс зарубежный, основан на языковой модели gpt-3.5-turbo. На сайте можно перевести язык современных молодых людей, если их общение не понятно. Можно сделать и обратный перевод.
«Несовершенный инструмент искусственного интеллекта, который плохо пытается преобразовать любой заданный текст в сленг поколения Z и наоборот. Пожалуйста, поймите, что этот проект основан на модели gpt-3.5-turbo. Сделан для развлечения и не обязательно представляет какую-либо демографическую группу. Относитесь к этому легкомысленно», — следует из описания на странице перевода.