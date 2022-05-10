Появился способ, благодаря которому Илон Маск сможет купить Twitter дешевле

В связи с этим аналитики инвестиционной компании Hindenburg Research заявили, что видят удешевление Twitter и покупку её Маском по соответствующей цене. В частности, речь идёт о том, что Маск может отказаться от сделки, что обрушит котировки соцсети на 50%. Кроме того, предприниматель сможет сэкономить на снижении стоимости акций.

В итоге будет проведена переоценка сделки и Маск предсказуемо получит скидку. «Мы поддерживаем усилия Маска по закрытию сделки с Twitter и видим значительный шанс того, что сделка будет закрыта, но по более низкой цене», — сказано в отчёте Hindenburg Research.