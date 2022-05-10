Правда ли, что Rutube полностью уничтожили и выкрали код сайта

Он рассказал, что имела место мощная хакерская атака, подобных которой ещё не было за всю историю Rutube, и на восстановление понадобится больше времени, чем предполагалось, но код не утерян.

«Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube. Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — сообщил Литвинов.