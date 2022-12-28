Правда ли что смартфон может начать «тормозить» из-за частого использования мессенджеров

По его словам, если мессенджером пользоваться постоянно, особенно для просмотра изображений и видео, весь контент копируется в память смартфона, из-за чего устройство в прямом смысле захламляется.

В таком случае начинаются зависания и порой, чтобы восстановить работоспособность гаджета, приходится его перезагружать.

Чтобы избавиться от этой проблемы, Солодилов посоветовал удалить все сохранённые в папке мессенджера, расположенной в хранилище телефона, фото и видео. Очистка кэша мессенджера поможет восстановить нормальную работу смартфона.

Также поможет отключение автосохранения данных. Это можно сделать в настройках приложений, сняв галочки возле нужных функций.