Правда ли, что WhatsApp барахлит в России потому, что его начало блокировать государство

В ведомстве уточнили, что не связывают перебои в работе мессенджера и блокировку других сервисов Meta. Кроме того, перебои в WhatsApp наблюдаются и в других странах.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — заявили в Роскомнадзоре.