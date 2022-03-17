Правда ли, что WhatsApp барахлит в России потому, что его начало блокировать государство

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Правда ли, что WhatsApp барахлит в России потому, что его начало блокировать государствоЭто не так
Роскомнадзор сообщил, что не намерен блокировать WhatsApp, несмотря на то, что мессенджер принадлежит Meta, другие сервисы которой — Facebook и Instagram — в России заблокированы.
В ведомстве уточнили, что не связывают перебои в работе мессенджера и блокировку других сервисов Meta. Кроме того, перебои в WhatsApp наблюдаются и в других странах.
«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — заявили в Роскомнадзоре.