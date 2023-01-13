Правительство отказалось тратить деньги на российскую операционную систему «Аврора»

Источники, знакомые с ситуацией говорят, что данная информация подтверждается бюджетом, принятым в рамках программы цифровой трансформации Минцифры. Бюджет на 2023-2025 годы не предполагает выделение 22 млн рублей на развитие «Авроры».

Изначально планировалось, что Минцифры для цифровизации госсектора выделит вышеуказанную сумму на разработку самой ОС, мобильных сервисов для системы и её адаптацию к различным устройствам.