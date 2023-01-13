16:52, 13 января 2023
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Правительство отказалось тратить деньги на российскую операционную систему «Аврора»В программе Минцифры деньги на это не предусмотрены
Минцифры отказалось выделять деньги на разработку и дальнейшее развитие российской ОС «Аврора». В правительстве бюджет в 22 млн рублей сочли слишком большим. Поэтому разработчик операционной системы, «Ростелеком», будет развивать продукт за свой счёт.
Фото: Sb-smart.ru
Источники, знакомые с ситуацией говорят, что данная информация подтверждается бюджетом, принятым в рамках программы цифровой трансформации Минцифры. Бюджет на 2023-2025 годы не предполагает выделение 22 млн рублей на развитие «Авроры».
Изначально планировалось, что Минцифры для цифровизации госсектора выделит вышеуказанную сумму на разработку самой ОС, мобильных сервисов для системы и её адаптацию к различным устройствам.