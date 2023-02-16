Представитель Telegram назвал ложью обвинения со стороны WhatsApp в плохой защищённости

По словам Вона, претензии со стороны прямого конкурента основаны на ошибочной и полной лжи статье издания Wired. К тому же издание не учло комментариев разработчиков Telegram.

Так, одной из ярких ошибок в статье является утверждение о наличии в Telegram геопозиционирования, что на самом деле миф. Были обвинения и в открытой информации о местоположении пользователя для всех окружающих. Но сделать это может только сам пользователь. На февраль 2023 года такой возможностью воспользовались всего 0,01% пользователей Telegram.

Также WhatsApp обвинил Telegram в недостатках протокола шифрования (E2EE) в сфере независимого мониторинга. На это Вон ответил, что специалисты итальянского университета Удине провели аналитику безопасности протокола MTProto 2.0 мессенджера и пришли к иным выводам.