Представлен новый фоторедактор с продвинутым искусственным интеллектом для обработки фото

Согласно имеющимся данным, LuminarAI начинает свою работу с анализа загруженного изображения, после чего создает трехмерную карту с глубиной сцены. Затем искусственный интеллект отмечает ключевые составляющие и накладывает на исходное изображение уже подготовленный заранее шаблон либо (что куда интереснее) перерисовывает его в соответствии с рассчитанными параметрами.

Стоит отметить, что программа платная и ее цена составляет 79 долларов или 6,134 рубля. Правда, лицензия крайне приятная — в отличие от продуктов той же Adobe, пользователь оформляет не подписку на пользование, а получает полноценный лицензионный ключи на многократную установку и неограниченный срок использования.