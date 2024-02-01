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Приложения
Опубликовано 01 февраля 2024, 22:30
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Представлен первый альтернативный магазин приложений для iPhone и iPad

Сдвиг случился
В ответ на недавние изменения в политике App Store от Apple под давлением ЕС, компания MacPaw объявила о запуске своего маркетплейса Setapp для iPhone позже в этом году.

Это будет первый альтернативный магазин для iOS, который к тому же предложит пользователям новые возможности для загрузки и использования приложений на своих устройствах.

MacPaw выразила оптимизм относительно нововведений Apple и заявила о готовности к запуску мобильного маркетплейса Setapp в ЕС.

По словам создателей, они стремятся создать сбалансированную экосистему приложений, где «разработчики всех размеров» могут процветать, «предлагая справедливую и ценную бизнес-модель».

Setapp уже находится на заключительной стадии создания, в бета-версии, которая должна быть готова в 2024 году.

Компания также сотрудничает с ведущими разработчиками мобильных приложений, намереваясь предложить в своем магазине как приложения, доступные на Mac, так и новые приложения для iPhone.

Источник:iMore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#APP STORE
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#Apple