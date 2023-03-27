Представлена мощнейшая игровая видеокарта RTX 4080 с необычным охлаждением

Карта выделяется инновационным дизайном системы охлаждения, который отличается от типичного подхода, характерного для флагманских карт.

Вместо того чтобы использовать три одинаковых вентилятора, ONDA решила установить два больших вентилятора и один маленький в центре. Система охлаждения также включает радиатор, шесть тепловых трубок и заднюю панель из анодированного алюминия.

Карта оснащена функцией остановки вентилятора, что гарантирует отсутствие лишнего шума, когда GPU не находится под нагрузкой.