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06:39, 27 марта 2023
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Представлена мощнейшая игровая видеокарта RTX 4080 с необычным охлаждением

Китайцы постарались

Китайский бренд ONDA, известный своими материнскими платами по конкурентоспособным ценам, представил свою первую видеокарту из серии RTX 40XX — RTX 4080 Magic Sword.

Представлена мощнейшая игровая видеокарта RTX 4080 с необычным охлаждением

Фото: VideoCardz.com

Карта выделяется инновационным дизайном системы охлаждения, который отличается от типичного подхода, характерного для флагманских карт.

Вместо того чтобы использовать три одинаковых вентилятора, ONDA решила установить два больших вентилятора и один маленький в центре. Система охлаждения также включает радиатор, шесть тепловых трубок и заднюю панель из анодированного алюминия.

Карта оснащена функцией остановки вентилятора, что гарантирует отсутствие лишнего шума, когда GPU не находится под нагрузкой.

Представлена мощнейшая игровая видеокарта RTX 4080 с необычным охлаждением

VideoCardz.com

ONDA RTX 4080 Magic Sword имеет тактовую частоту графического процессора на уровне 2,5 ГГц и оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6X с 256-битным интерфейсом. Для подключения карта предлагает варианты HDMI и DisplayPort.

В настоящее время новинка доступна на китайском рынке по цене 8999 юаней (около 101 тыс рублей).

Источник:VideoCardz.com
Теги:
#NVIDIA
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#RTX 4080
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