Представлена нейросеть, способная отделить голос от музыки на песне

Теперь каждый желающий может воспользоваться бесплатной нейросетью Ultimate Vocal Remover, которая позволяет легко отделить голос от музыки в любой песне.

Принцип работы нейросети предельно прост: загрузите свой аудиофайл, настройте параметры обработки, и волшебство начнется.

Программа способна раздельно обработать вокал и музыку, предоставляя уникальную возможность изменять звучание вашей любимых песен.

Столь инновационный инструмент доступен для всех операционных систем, что делает его удобным в использовании. Вы также можете найти подробности и загрузить программу на GitHub.

Стоит отметить, что на данный момент и программа, и все ее компоненты доступны абсолютно бесплатно. Для работы нейросети используются мощности вашего устройства — можно работать даже офлайн!