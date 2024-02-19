Предупреждения об авариях в Google Картах стали бесполезной функцией ради функции

Эта функция, которая позволяет пользователям сообщать о скоростных ловушках и происшествиях на дороге, была введена в приложение еще в 2019 году. Но спустя пять лет она начинает терять актуальность.

Основная проблема заключается в том, что функция предупреждений о происшествиях в Google Картах не поддерживается на Android Auto и CarPlay.

Эти платформы, которые становятся все более популярными в авто, предоставляют безопасный и удобный способ использования приложений навигации прямо на экране транспортного средства.

Однако Google Maps до сих пор не добавил поддержку функции отчетности о происшествиях на этих платформах. При этом есть детищу Google есть альтернатива.

В отличие от Google Maps, приложение Waze поддерживает функцию отчетности как на Android Auto, так и на CarPlay. Это позволяет пользователям получать актуальные данные о дорожных условиях и скоростных ловушках непосредственно на экране своего автомобиля.