Предустановленные на смартфон российские программы уличили в отправке данных пользователей за рубеж

Эксперты провели исследование, изучив код 16 классов программ для Android и iOS, в числе которых приложение Mail.ru Group, "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Госуслуги". Так, согласно выводам экспертов, все отечественные программы, которые с 1 апреля в обязательном порядке должны быть установлены на смартфоны и планшеты, оснащены аналитическими трекерами или скрытыми программами, которые не только собирают данные о пользователях, но и передают их зарубежным компаниям. В то же время, встроенных механизмов слежки не оказалось в приложении “Мир”.

Таким образом данные о россиянах могут оказаться во владении таких компаний, как Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и прочих.